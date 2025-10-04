Milei se reunió con Espert y despejó rumores sobre su candidatura en Buenos Aires
El Presidente recibió al diputado y primer candidato de LLA en medio de versiones que lo vinculaban con el empresario Fred Machado y que lo daban fuera de la lista. Tras el encuentro, Espert ratificó que seguirá en carrera y lanzó un mensaje desafiante en redes sociales.
Milei y Espert compartieron un encuentro en Olivos que ratificó la candidatura del diputado. Foto: NA
El presidente Javier Milei recibió este jueves por la noche en la Quinta de Olivos al diputado nacional y primer candidato de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, en medio de una jornada marcada por rumores sobre una posible baja de su candidatura.
La situación se tensó luego de que trascendiera la relación de Espert con el empresario Federico “Fred” Machado, denunciado por narcotráfico. El vínculo generó incomodidad en sectores de la coalición oficialista y abrió un frente interno en plena campaña.
Macri pidió su salida de la lista
Horas antes, Milei había mantenido un encuentro con el ex presidente Mauricio Macri, quien, según trascendió, le pidió como condición para respaldar al oficialismo que Espert fuera desplazado de la lista bonaerense.
Pese a la presión, el líder de Avanza Libertad se mostró firme. A través de su cuenta de X (ex Twitter), ratificó su continuidad: “No me bajo nada. Hola Edu! Te veo el lunes en tu programa de A24. Salute!”, respondió en un mensaje dirigido al periodista Eduardo Feinmann.
José Luis Espert ratificó en redes sociales que seguirá en carrera y desafió: “No me bajo nada”.
Apoyo cuestionado en el oficialismo
El legislador, actual presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara baja, enfrenta cuestionamientos dentro y fuera de La Libertad Avanza. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, expresaron públicamente sus dudas sobre su candidatura.
Aun así, tras la reunión en Olivos, Espert confirmó que sigue en competencia en el principal distrito electoral del país y Milei cerró, al menos por ahora, una de las crisis más fuertes que atravesó su armado político en plena campaña.
