Espert publicó un video sobre su relación con Fred Machado y los 200 mil dólares
El candidato de La Libertad Avanza en Buenos Aires para Diputados de la Nación acusó a Grabois de montar una “campaña sucia”.
José Luis Espert en el video publicado este jueves por la noche en sus redes sociales.
Acorralado por las denuncias que lo vinculan con el empresario Federico "Fred" Machado, detenido y acusado de narcotráfico, el diputado y candidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert, rompió el silencio con un video en el que buscó dar "explicaciones de frente y con total sinceridad". En una extensa exposición, el economista admitió haber sido "ingenuo" pero negó categóricamente ser un "delincuente", y detalló su versión sobre el origen de los 200.000 dólares que recibió.
Espert atribuyó la polémica a una "campaña sucia" iniciada por el dirigente kirchnerista Juan Grabois y aseguró que su único vínculo con Machado fue como consultor económico, una vez finalizada la campaña presidencial de 2019. "Nosotros somos distintos, no somos como ellos", afirmó.
Su relación y los 200 mil dólares
Espert relató que conoció a Machado a través de un tercero, quien se lo presentó como "un empresario exitoso y admirador" de su proyecto liberal. Admitió que en 2019, Machado le ofreció llevarlo en su avión privado para presentar un libro en Viena y que fue uno de los "tantos que ayudaron en la campaña" presidencial de ese año.
Sin embargo, el diputado se esforzó por diferenciar ese apoyo de la transferencia de los 200.000 dólares. Según su relato, Machado lo contactó con una empresa minera guatemalteca, Minas del Pueblo, que necesitaba sus servicios como economista para reestructurar una deuda.
José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación. Crédito: Archivo.
"En enero de 2020, nuevamente ejerciendo mi profesión como consultor económico y habiendo finalmente firmado un contrato con aquella empresa, comencé a recabar información", explicó Espert. "A principio de febrero de ese año, reitero, terminada la elección y totalmente dedicado a mi actividad privada de consultor, recibí un adelanto en virtud de ese contrato".
Asegura que no es dinero sucio de su parte
El candidato libertario fue enfático al señalar que la operación fue totalmente transparente y legal. Habló de una cuenta declarada y que el dinero fue recibido en una cuenta a su nombre en Estados Unidos, debidamente declarada en Argentina
Además, puso como condición que el pago se hiciera por transferencia desde otro banco en Estados Unidos para garantizar la trazabilidad. "Cuando uno recibe un pago en Estados Unidos, lo hace dentro de uno de los sistemas más controlados y estrictos del mundo", argumentó. Aclaró que "no se trató de un pago del señor Machado, sino de una empresa que solicitaba mis servicios profesionales".
El trabajo con la minera, según Espert, se frustró por la llegada de la pandemia de COVID-19, que impidió su viaje a Guatemala para continuar con la consultoría.
Se despegó del origen del dinero
Espert confesó que recién en abril de 2021 se enteró "por los medios" del pedido de captura internacional contra Machado. "Entré en pánico. Nunca imaginé que podía pasarme una cosa así en mi vida", admitió.
José Luis Espert, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación.
"No tenía la menor idea y nunca la tuve de estas supuestas actividades ilícitas del señor Machado, que se hicieron públicas mucho después de concluir mi relación contractual", aseguró, para luego resumir su defensa en un frase: "Puedo haber pecado de ingenuo, pero delincuente jamás".
Finalmente, apuntó contra Juan Grabois por "repetir" una "campaña sucia" de hace cuatro años y por "meterse con su familia" para justificar un supuesto crecimiento patrimonial, el cual, según Espert, se debe a la herencia de un campo de su padre fallecido en 2018.
Milei acompañó
Dejando de lado las dudas desde el gobierno por las declaraciones de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, ya parcialmente despejadas por el vocero Manuel Adorni, el presidente Javier Milei realizó una publicación de apoyo en X y republicó otras 14 publicaciones al respecto, en medio del anuncio de la reforma penal.
Javier Milei en X.
"El PROFE @jlespert desmontando la inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo. Los kirchneristas están tapados de causas de corrupción y como todo ladrón creen a otros de su misma condición. Fin.", escribió en su cuenta de X verificada como organización gubernamental o multilateral por la red social.
