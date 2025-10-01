Tras el reclamo de Bullrich, Adorni le bajó el tono a las acusaciones contra Espert

El Gobierno Nacional reafirmó al diputado de La Libertad Avanza José Luis Espert, en medio de la polémica por recibir presunto financiamiento del empresario Federico “Fred” Machado, acusado de narcotraficante.
El vocero presidencial ensayó una defensa a José Luis Espert tras acusaciones de financiamiento ilegal, luego de que Bullrich declare la necesidad de que se expresen aclaraciones sobre la situación.
El Gobierno Nacional reafirmó al diputado de La Libertad Avanza José Luis Espert, en medio de la polémica por recibir presunto financiamiento del empresario Federico “Fred” Machado, acusado de narcotraficante.
Así lo expresó este miércoles el vocero presidencial, Manuel Adorni, en la habitual conferencia de prensa, bajándole el tono a los reclamos que horas antes había expresado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
“Es parte de una operación refritada", sintetizó el funcionario ante la prensa acreditada al término de la reunión de Gabinete, y aclaró: “Es un tema refritado de hace seis o siete años. Esto viene de larga data”.
En la misma línea, precisó: "Si la justicia tiene que pedir explicaciones, las pedirá y Espert las dará. No hay cambio adicional con respecto a nada".
Asimismo, negó "incompatibilidad" entre las declaraciones del presidente Javier Milei, quien reafirmó a Espert como primer candidato a diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que exigió "inmediatas" explicaciones.
El vocero detectó un error en la lectura de lo planteado por Bullrich, y reafirmó la voluntad de combatir el narcotráfico de la administración libertaria. “Lo que dice la ministra es correcto, si hay alguien que ha combatido el narcotráfico es este Gobierno y uno de los brazos ha sido la doctora Bullrich”, sentenció.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló esta mañana sobre la polémica que involucra al diputado José Luis Espert, acusado de recibir presuntos aportes del empresario Fred Machado, señalado de narcotraficante, y pidió “aclarar la situación ya”.
“No podemos aceptar conductas de personas que hayan recibido plata del narco”, sentenció la funcionaria en declaraciones radiales, y anticipó que el Poder Ejecutivo solicitará explicaciones de lo acontecido durante la campaña presidencial del actual candidato a diputado de La Libertad Avanza en 2019.
En la misma línea, reclamó: “Es importante aclarar la situación de Espert ya. Hace falta una explicación. Por supuesto".
Si bien la ministra remarcó que se trata de un hecho de 2019, postuló que se necesita retomar la justificación que Espert brindó en aquel momento. "Hay que ver qué explicación dio él en ese momento y qué presentó, es lo que necesitamos saber. Él puede haber presentado en la Justicia electoral una explicación que puede ser válida o no, pero es importante conocerla", subrayó.
"Parece una persona que estando en una elección se le metió alguien (Fred Machado) que estaba metido en el narco", sostuvo sobre Espert y sus presuntos vínculos con Fred Machado, y sumó: "Imagínese que nosotros, que combatimos el narco con todo, no podemos aceptar conductas de personas que estén aliadas al narco... No aliadas, que hayan recibido plata".
Asimismo, evitó responder la consulta de si el legislador debe continuar encabezando la boleta de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, y reiteró: "Es muy importante aclarar la situación ya".
La polémica se reavivó a raíz de la publicación de un informe judicial de Estados Unidos que reveló un vínculo financiero directo entre el legislador de La Libertad Avanza y el empresario Alfredo "Fred" Machado, actualmente detenido en Río Negro y con pedido de extradición por narcotráfico y fraude.
Según peritos contables del Estado de Texas, el actual primer candidato libertario en las elecciones del 26 de octubre recibió una transferencia de 200.000 dólares el 1 de febrero de 2020, proveniente de un fideicomiso de Machado.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.