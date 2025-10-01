Rumbo a octubre

La Casa Rosada potencia la táctica electoral con recorridas provinciales y una visita oficial de Milei a EE.UU.

Consciente de datos electorales que no terminan de conformar a la comandancia libertaria, el Presidente se pone la campaña al hombro y vuelve al ruedo internacional mediante un encuentro en la Casa Blanca con Trump, pero sin descuidar el plano local con viajes a las provincias y acercamientos a Mauricio Macri.