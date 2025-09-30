Desinformación

Las lapiceras para las elecciones de 2025 no se borran ni son marca Filgo: son indelebles y marca Ezco

Para votar en las elecciones legislativas nacionales de 2025 se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP), que consiste en una sola hoja donde el votante marca su elección con una lapicera. En ese marco, más de 8.000 usuarios en redes sociales han compartido una imagen de una caja de bolígrafos borrables de la marca Filgo, asegurando que de usarla su voto podría ser cambiado. Pero esto es falso. Las lapiceras licitadas para estos comicios son de tinta indelebles y, como muestra un video publicado por la Cámara Nacional Electoral, de la marca Ezco.