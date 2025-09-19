Mano a mano con el Papa

León XIV habló de sus principales preocupaciones sobre la geopolítica, la religión y la tecnología

El Sumo Pontífice concedió una entrevista exclusiva al sitio de noticias católicas Crux, para su biografía, llamada “León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI”. Habló de de Trump, la guerra en Gaza, la inteligencia artificial, los abusos en la Iglesia y la cuestión de género.