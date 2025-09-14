Emotivo homenaje al papa Francisco en el Vaticano con un concierto mundial
Miles de personas participaron en la Plaza San Pedro de un concierto gratuito que unió música, fe y fraternidad. Con artistas de renombre, el evento deslumbró al mundo con un homenaje único al papa Francisco.
El rostro del papa Francisco iluminó la noche romana en la Plaza San Pedro.
La imagen sorprendió al instante. El rostro sonriente del papa Francisco apareció iluminado en el cielo romano, recreado por decenas de drones durante el concierto mundial "Grace for the World". La multitud en la Plaza San Pedro estalló en aplausos frente a la imponente representación sobre la cúpula de la Basílica.
El recital se organizó como cierre del Tercer Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, impulsado por el Vaticano en el marco del Año Jubilar 2025. Fue un espectáculo gratuito que congregó a miles de personas en el corazón del catolicismo, transmitido en vivo por cadenas internacionales.
Figuras de primer nivel como Andrea Bocelli, Pharrel Williams, Jennifer Hudson, el cantante de K-pop Bam-Bam y la colombiana Karol G dieron brillo a la velada, que combinó música, espiritualidad y un mensaje universal de paz.
La apertura estuvo a cargo de Bocelli junto al artista Teddy Swims y una orquesta sinfónica. Interpretaron "Amazing Grace", un himno clásico de fraternidad que resonó con fuerza en la Plaza. Mientras tanto, los drones formaban íconos religiosos como la Virgen María y el Niño Jesús.
El legado de Francisco y el mensaje de paz
El momento más emotivo llegó cuando se dibujó el rostro de Jorge Bergoglio, el papa argentino fallecido en abril pasado a los 86 años. Fue recibido con una ovación. Los fieles recordaron al pontífice que, desde 2013, marcó la Iglesia con un estilo austero, fraternal y comprometido con el cuidado de la Tierra.
Los drones también recrearon obras de arte icónicas resguardadas en el Vaticano. Entre ellas, "La Piedad" de Miguel Ángel y "La Creación de Adán", de Leonardo Da Vinci. El cielo se transformó en un mural efímero que conectó el arte, la fe y la tecnología.
Un emotivo concierto mundial en el Vaticano unió música, fe y arte en memoria del Papa Francisco.
El cardenal Mauro Gambetti transmitió un mensaje en nombre del papa León XIV, sucesor de Francisco. Agradeció a los artistas y pidió a la humanidad rechazar la guerra, abrazar la paz y fortalecer la fraternidad. Recordó además la encíclica Fratelli tutti, donde Francisco llamaba a acompañar a los más vulnerables.
Pharrel Williams subió luego al escenario con un estilo llamativo: traje oscuro, camisa blanca y sus característicos lentes negros. Habló de la importancia de "construir puentes" y de buscar siempre la luz, en sintonía con el espíritu del encuentro.
Voces y emociones en la Plaza San Pedro
La música sacra se mezcló con los ritmos contemporáneos en una noche que buscó unir generaciones y culturas. Un coro entonó el "Aleluya" antes de dar paso a nuevas presentaciones.
Drones y artistas internacionales rindieron homenaje al Papa Francisco en una velada de fraternidad.
La colombiana Karol G confesó su emoción por participar de una cita histórica en el Vaticano. Para la artista, fue una oportunidad única de expresar su fe y rendir tributo al papa Francisco, que marcó con su liderazgo una nueva etapa en la Iglesia.
Los aplausos, las lágrimas y las luces que iluminaron el cielo romano dieron testimonio de una experiencia que combinó fe, arte y comunidad. El concierto "Grace for the World" quedará en la memoria como un homenaje singular al pontífice argentino, cuyo mensaje de fraternidad sigue inspirando al mundo.
