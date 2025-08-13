La ciudad homenajeó al Papa Francisco en el Colegio Inmaculada.

El patio Sagrado Corazón del Colegio Inmaculada fue el escenario elegido para el acto homenaje al Papa Francisco que organizó el Concejo Municipal, junto a más de 20 instituciones de la ciudad.
Con la presencia de un centenar de personas, el Concejo Municipal llevó adelante un sentido reconocimiento al Sumo Pontífice. Se hizo entrega de una placa conmemorativa, que luego se colocará en el ingreso a la habitación que ocupó Bergoglio.
La presidenta del Cuerpo Legislativo, Adriana “Chuchi” Molina, se mostró muy contenta “al ver este jardín colmado de tantas personas, con tanta diversidad de credos, de barrios, de estratos sociales. Esto habla realmente de la importancia de haber tomado la decisión de hacer este homenaje”, afirmó.
“Hace varios meses que venimos conversando y pensando cuál sería el mejor homenaje que le podía hacer la comunidad de Santa Fe al Papa, quien vivió aquí, en este colegio, entre los años 1964 y 1965”, comentó.
“Francisco fue un líder universal, porque su espiritualidad y su liderazgo, sus valores de solidaridad, humildad, su compromiso y sus convicciones traspasan fronteras de credos y religiones. Por eso desde el Concejo lo distinguimos como Huésped de Honor Post Mortem. Es la primera vez que se entrega en la ciudad este tipo de reconocimiento y qué mejor que sea para Francisco”.
Molina agregó: “No nos quisimos quedar sólo en eso, hicimos una convocatoria donde se sumaron más de 20 instituciones y entre todos decidimos hacer este homenaje y, en paralelo, una colecta porque sabemos que la solidaridad fue una de sus grandes convicciones”.
A su turno, el padre Emmanuel Sicré, rector del Colegio Inmaculada de Santa Fe, destacó el paso de Jorge Bergoglio por la ciudad “que fue el cultivo de esa figura universal que hoy celebramos y me parece una gran oportunidad de poder encontrarnos nuevamente en su nombre. Yo extraño mucho su voz profética y esa forma de poder denunciar las injusticias y de poner el foco en lo esencial de la vida”, cerró.
Por último, Eugenio de Palma en representación de todas las instituciones que conforman la Mesa de Diálogo Santafesino declaró: “Del legado del Papa Francisco resaltamos la Encíclica Laudato Si, con una ecología integral, no sólo en relación al medio ambiente sino a la sociedad en su conjunto y que no haya ningún descartado. Y la Encíclica Fratelli Tutti que habla de la amistad social y la paz en el mundo. Creo que son los dos grandes ejes de su papado”, finalizó.
Durante el acto sumaron sus voces el Secretario Ejecutivo de la Mesa de Diálogo Santafesino, Javier Aga; Sebastián Vainstein, en representación de la Mesa Interreligiosa de Santa Fe; el Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Compañía de Jesús del Colegio de la Inmaculada Concepción de Santa Fe, Oscar Buniva; el rector de la Universidad Nacional del Litoral, Enrique Mammarella; la Secretaria de
Turismo de la Provincia de Santa Fe, Marcela Aeberhard; y el Intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti.
El homenaje tuvo su momento más emotivo con la proyección de un video que rescató las frases más resonantes que Francisco dejó como legado; la interpretación del tema “Honrar la vida” en la voz de la soprano Susana Caligaris; y la actuación del coro de Niños de la Universidad Católica de Santa Fe.
