Desinformación

Es falso que entre los materiales para votar con la Boleta Única de Papel en las elecciones 2025 haya lapiceras que "se borran con calor"

No es cierto el contenido del video que circula en redes sociales que advierte que en los comicios habrá lapiceras que “se borran con calor” para poder cambiar los votos y cometer un supuesto fraude en las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre, en las que por primera vez se utilizará la BUP.