Desinformación

Es falso que en las elecciones bonaerenses “los presos votan, pero los policías no”

Posteos virales en redes sociales aseguran que en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre "los presos votan, pero los policías no". Además, el presidente Javier Milei mencionó esta misma narrativa en su discurso de cierre de campaña.Esta información es falsa: las personas privadas de libertad no pueden votar en elecciones provinciales según la ley bonaerense vigente.Por otra parte, los policías pueden votar en sus mesas asignadas en el padrón electoral, con relevos operativos cuando sea posible, según la Junta Electoral bonaerense. De los 100 mil efectivos que tiene la policía bonaerense, menos del 30% estará afectado al operativo electoral.