Desinformación

La foto de un cartel en una estación de trenes con la frase “el 3% es para Karina” es un montaje; en la original se lee “el que corta no cobra”

En redes sociales circula la foto de un cartel en una estación de trenes donde se lee: “El 3% es para Karina. Si estás en contra vota por Fuerza Patria”, en referencia a la hermana del presidente Javier Milei y al caso de las presuntas coimas en el área de discapacidad. Pero la imagen es una edición a partir de una foto tomada en diciembre de 2023, cuando el flamante gobierno de La Libertad Avanza impulsó el protocolo antipiquetes. En la foto original se lee: “El que corta no cobra. Si te están obligando podes denunciar anónimamente al 134”.