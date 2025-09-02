Desinformación

Es falso que esta foto de Máximo Kirchner lo muestra con Diego Spagnuolo: está junto al periodista Jorge Lafauci

Publicaciones en redes sociales afirman que una foto que circula en redes sociales muestra al diputado nacional Máximo Kirchner junto al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo. Sin embargo, esto es falso. La foto es de Kirchner junto al periodista de espectáculos Jorge Lafauci, quien publicó la imagen en su cuenta de Instagram el 13 de julio de 2021. “Con Máximo hace unos años en la 10”, señaló el periodista en aquel momento. La imagen se viralizó días antes de las elecciones provinciales bonaerenses del 7 de septiembre, y en medio del caso por las presuntas coimas en Discapacidad.