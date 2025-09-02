Desinformación

No, estas fotos y videos de protestas en Casa Rosada no se registraron en medio de la polémica por presuntas coimas en Discapacidad

El gobierno argentino enfrenta desde agosto de 2025 una polémica por supuesta corrupción en la adjudicación de fondos para discapacitados, que involucra a Karina Milei, hermana del mandatario.En ese marco, más de 7.600 usuarios en redes sociales han compartido imágenes de supuestas protestas y operativos policiales en Casa Rosada por el escándalo. Pero los contenidos corresponden, en realidad, a una manifestación del 13 de marzo de 2025 y otra del 17 de abril de 2021.