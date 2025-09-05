Desinformación

La foto de un hombre con un cartel que dice “discapapocitados con Milei Virrey del Pino” está editada; la original alude a la “fuerza del cielo” de esa localidad

El presidente Javier Milei encabezó el cierre de campaña de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires con un acto en Moreno. Desde entonces, circula en redes sociales la imagen de un hombre en ese acto con un cartel que dice: “Discapapocitados con Milei Virrey del Pino”. Sin embargo, la fotografía está editada. En la original se puede leer “Fuerza del cielo Virrey del Pino”.