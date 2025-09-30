Milei y Macri retomaron el diálogo tras un año de distanciamiento
El presidente y su antecesor se reunieron el domingo en la Quinta de Olivos junto a Guillermo Francos. Hablaron durante tres horas sobre la situación del país y planifican un nuevo encuentro esta semana en medio de posibles cambios en el Gabinete.
Javier Milei y Mauricio Macri retomaron el diálogo tras más de un año sin contacto.
Javier Milei y Mauricio Macri volvieron a verse las caras después de más de un año sin contacto. El domingo por la mañana, en la Quinta de Olivos, el presidente y su antecesor conversaron durante casi tres horas acompañados solo por el jefe de Gabinete, GuillermoFrancos. La reunión se dio en un clima de reserva, con infusiones y sin almuerzo de por medio.
El propio Macri confirmó en X que fue “bueno haber retomado el diálogo” y que aprovechó para transmitirle a Milei su visión sobre la situación del país y las oportunidades para que Argentina salga adelante. Desde Casa Rosada destacaron que fue un primer paso en la recomposición del vínculo entre ambos líderes.
La reunión en Olivos se extendió por casi tres horas y fue confirmada por Macri en X.
Gobernabilidad y cambios en el Gabinete
En la charla no se discutieron cargos, pero sí la necesidad de construir mayor gobernabilidad para que la actual gestión pueda avanzar con las reformas pendientes. Milei reconoció que deberá recalibrar su Gabinete a partir de diciembre, ya que ministros clave como Luis Petri y Patricia Bullrich se postulan para nuevos cargos y podrían dejar sus funciones.
El presidente no cerró la puerta a incorporar dirigentes del PRO en futuras reestructuraciones. En ese contexto, suenan nombres como Diego Santilli para Seguridad, aunque desde el oficialismo aseguran que la prioridad es “mejorar la elección de septiembre” antes de hablar de cambios concretos.
Milei evalúa recalibrar su Gabinete y sumar dirigentes del PRO en los próximos meses. Foto: Reuters
Contexto y próximos pasos
El acercamiento ocurre luego del respaldo financiero que EE.UU. prometió a la Argentina y de cara a la visita oficial de Milei a Donald Trump en Washington el 14 de octubre. La reunión con Macri busca reforzar la base política del Gobierno y enviar una señal de estabilidad en medio de tensiones internas.
Esta semana ambos dirigentes volverán a encontrarse para seguir delineando estrategias comunes. Mientras tanto, en la Casa Rosada se organiza una nueva reunión de la mesa política nacional con Francos, Bullrich, Karina Milei y otros referentes del oficialismo.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.