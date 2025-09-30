Javier Milei visitará a Donald Trump en la Casa Blanca el 14 de octubre

Javier Milei viajará a Estados Unidos para mantener su segunda reunión bilateral con Donald Trump en menos de un mes. El encuentro será el 14 de octubre en la Casa Blanca, según informó este lunes la Oficina del Presidente.
El mandatario argentino será recibido por su par estadounidense en Washington D.C. La reunión busca reforzar la alianza estratégica entre ambos países y ratificar valores compartidos.
El nuevo viaje ocurre apenas tres semanas después del cara a cara en la sede de la ONU, en Nueva York, donde el mandatario estadounidense brindó un fuerte respaldo político a Milei. Lo calificó como “un luchador y ganador”, celebró su gestión económica y prometió “respaldo total y completo” para las elecciones presidenciales de 2027.
Ahora, el vínculo se formaliza en el escenario institucional más simbólico: la Casa Blanca. Allí, ambos presidentes buscarán avanzar en una agenda común que combina alineamiento ideológico, estrategia regional e intereses económicos compartidos.
Según el comunicado difundido este lunes, Milei será alojado en Blair House, la residencia oficial para líderes extranjeros.
El texto oficial subraya que el viaje es parte de “la sólida relación bilateral” entre Argentina y EE.UU., y habla de una “nueva instancia de fortalecimiento de la alianza estratégica” basada en “valores compartidos” como la vida, la libertad y la propiedad privada.
La comitiva que lo acompañará incluiría, como en el viaje anterior, a su hermana Karina Milei, al ministro de Economía Luis Caputo, al ministro de Defensa Luis Petri y al canciller Gerardo Werthein.
El anuncio llegó horas después de un vuelo con deportados argentinos desde EE.UU.
En la madrugada del mismo martes en que se publicó el comunicado oficial sobre la visita de Milei a Washington, aterrizó en Ezeiza un nuevo vuelo con ciudadanos argentinos deportados por el gobierno de Donald Trump. El operativo se realizó bajo estricto hermetismo y fue el cuarto en lo que va del año.
Mientras el endurecimiento de las políticas migratorias de EE.UU. continúa, el tono amistoso del gobierno nacional no. Algunos de los repatriados incluso denunciaron condiciones inhumanas de detención previas a su expulsión. No hubo comunicación oficial argentina al respecto.
