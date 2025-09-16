Perspectiva electoral

LLA está abajo en las elecciones de octubre, aunque confían en que las van a dar vuelta

Los estrategas de La Libertad Avanza entienden que, en base a los resultados obtenidos en la provincia de Buenos Aires, todavía están unos puntos debajo de cara a las nacionales, pero prevén un escenario muy diferente luego de la rectificación del rumbo en la táctica política que encaran los hermanos Milei.