Javier Milei se reunió con Santiago Peña en Paraguay tras su disertación en la CPAC
El presidente argentino mantuvo un encuentro bilateral con su par paraguayo en el Palacio de López, con quien compartió un almuerzo. Hablaron de economía, Mercosur y las oportunidades de cooperación entre ambos países.
Milei y Peña compartieron un almuerzo en el Palacio de López en Asunción. Foto: Reuters
Javier Milei concretó este martes un encuentro bilateral con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, en Asunción. La reunión se realizó en el Palacio de López, donde ambos mandatarios abordaron la agenda regional y celebraron un almuerzo de trabajo.
Un viaje relámpago con comitiva reducida
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fue parte de la delegación que acompañó al libertario en su viaje exprés. La relación entre ambos mandatarios ya tiene varios capítulos, ya que Peña fue el primer jefe de Estado latinoamericano en visitar a Milei en Buenos Aires.
Milei elogió el régimen de maquila como motor de la economía paraguaya. Foto: Reuters
Más temprano, en su disertación en la CPAC, Milei elogió el modelo económico de Paraguay: “Es un ejemplo de lo que hay que hacer. Han abrazado las ideas de la libertad y lograron que la inflación sea cosa del pasado”. Además, destacó el régimen de maquila como motor de empleo y exportaciones.
Karina Milei integró la comitiva que acompañó al presidente argentino.
Mercosur y agenda futura
El futuro del bloque regional fue parte del temario común. Milei disertará esta tarde en el Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay y el miércoles expondrá en una sesión de honor en el Congreso, en el marco de su visita de Estado.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.