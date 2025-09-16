Milei habló en la CPAC de Paraguay: cómo sigue su agenda

El presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, participó este martes por la mañana de una nueva edición de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que se celebra en Paraguay, en la que aprovechó para recordar a Charlie Kirk, el activista estadounidense asesinado, y elogiar la gestión de su par paraguayo Santiago Peña.
“Quiero comenzar recordando a Charlie Kirk, uno de los mejores divulgadores de las ideas de la libertad. Un referente que nunca le dio la espalda al debate abierto”, expresó el mandatario respecto del activista que perdió la vida el pasado 10 de septiembre por el impacto de una bala durante una exposición conservadora.
En la misma línea, sumó: “Su muerte no debe paralizarnos, tenemos la obligación de seguir al frente y no claudicar en la batalla por las ideas. Tarde o temprano, el bien y la verdad triunfarán”.
Desde el Hotel Sheraton de Asunción, el libertario planteó que Paraguay “es un ejemplo de lo que hay que hacer en materia económica” para la región, y destacó que desde hace décadas “eligieron abrazar las ideas de la libertad, y como consecuencia han logrado que la inflación sea cosa del pasado”.
Javier Milei este martes en su disertación durante la CPAC de Asunción, Paraguay. Crédito: Oficina del Presidente
“Gracias al régimen de maquila, han sabido explotar su industria local al máximo, incrementando las exportaciones y generando puestos de trabajo genuinos”, aseveró, y completó: “Su experiencia es prueba fehaciente de que cuando las regulaciones acompañan y no estorban; cuando los impuestos son bajos y no ahogan, la capacidad de los países para comerciar crece”.
Asimismo, remarcó: “En cambio la Argentina, durante los últimos 20 años, hemos hecho todo de manera diametralmente opuesta. Montamos un estado elefantiásico con un gasto público enorme. Tomamos deuda con todos los organismos de crédito existentes, a los que luego terminaríamos defaulteando”.
Cómo sigue la agenda de Milei
A las 12:30 de este martes Milei mantendrá la reunión privada con Peña, el mandatario del Mercosur con el que tiene mayor sintonía ideológica y con quien luego almorzará a solas.
A las 18:30, el libertario encabezará una disertación sobre “Tecnología y Crecimiento” en el Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay (FEIP); mientras al día siguiente, a las 10:15, se trasladará hasta el Congreso del país vecino para disertar en una sesión de honor convocada por su visita de Estado.
De regreso en Buenos Aires, el Presidente volverá a involucrarse el jueves en la campaña para las elecciones de octubre, por lo que tiene prevista una foto junto a los principales candidatos de La Libertad Avanza (LLA) en todo el país.
