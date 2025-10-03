Cuenta regresiva al 26 de octubre

En modo campaña, Milei llegaría este sábado a la ciudad de Santa Fe

Recorrería, antes del mediodía, un tramo de la peatonal San Martín. Acompañaría a los integrantes de la lista de diputados nacionales encabezada por Agustín Pellegrini. Tras ello, viajaría a Paraná donde sería recibido por Rogelio Frigerio.