Milei presentó el plan “Tolerancia Cero” y advirtió: “El que las hace, las paga”
En el penal de Ezeiza, el presidente lanzó un nuevo Código Penal junto a Patricia Bullrich. Endurece penas, amplía la legítima defensa y busca terminar con la “doctrina garantista”. Aseguró que todo depende del Congreso.
El presidente Javier Mileiencabezó este jueves la presentación del Plan Nacional de Tolerancia Cero con el Crimen. Fue en el Complejo Penitenciario de Ezeiza, acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Allí, revelaron los ejes del nuevo Código Penal y el mensaje fue claro: “el que las hace, las paga”.
Según el mandatario, la propuesta representa un punto de inflexión. “Terminamos con años de garantismo que ataron de manos a quienes querían combatir el crimen”, afirmó. También advirtió que la aplicación de estas reformas “depende directamente del Congreso de la Nación”.
Bullrich: “Nace una nueva doctrina”
La ministra de Seguridad presentó los tres pilares del plan: penas más severas, imprescriptibilidad para delitos aberrantes y cumplimiento efectivo de las condenas. “La Argentina tiene penas bajas, ahora se termina la impunidad”, dijo Bullrich. Luego lanzó una frase que definió el acto: “Con Milei nace la doctrina penal de la tolerancia cero”.
El nuevo Código propone endurecer las penas para robos, hurtos, delitos viales y financieros, amenazas, usurpaciones y estafas. Además, incorpora nuevas figuras penales para crímenes cometidos a través de IA o en el ámbito deportivo. También establece condenas por cortar rutas o arrojar objetos en protestas sociales.
Defensa a las fuerzas y rechazo al garantismo
Bullrich remarcó que se ampliará el concepto de legítima defensa en favor de las fuerzas de seguridad. “Los policías no pueden terminar siendo victimarios cuando la Nación les ha dado armas”, dijo. Y sentenció: “Hoy nace una nueva doctrina penal. Se terminó el zaffaronismo que tanto daño le hizo a las víctimas”.
El mensaje estuvo dirigido también al Poder Judicial. “Si la Justicia sigue presa de un sistema lento, nada de esto tiene sentido”, señaló. Destacó que el 82% de los delitos serían de prisión efectiva, si se aprueba el nuevo régimen.
Puntos destacados del discurso presidencial
Milei enumeró varias frases que sintetizan el espíritu de la reforma:
“El orden es una precondición para que Argentina vuelva a ser grande. Por eso, tolerancia cero”.
“No hay puntos medios: o estás del lado de las víctimas o del lado de los delincuentes”.
“Este proceso está a mitad de camino, pero si claudicamos ahora, perdemos la última oportunidad de cambiar el destino del país”.
Del acto participaron Karina Milei, Mariano Cúneo Libarona, Luis Petri, Mario Lugones y Manuel Adorni
Una reforma de fondo
El nuevo Código también busca penar con mayor severidad la corrupción estatal y el financiamiento del terrorismo. Milei aseguró que estas modificaciones “son parte del cambio de fondo que necesita la Argentina” y que “el futuro va a ser distinto al pasado”.
Del acto participaron Karina Milei, Mariano Cúneo Libarona, Luis Petri, Mario Lugones y Manuel Adorni, entre otras figuras del gabinete. También estuvieron los juristas encargados de redactar la iniciativa.
