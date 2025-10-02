Reforma penal

Milei presentó el plan “Tolerancia Cero” y advirtió: “El que las hace, las paga”

En el penal de Ezeiza, el presidente lanzó un nuevo Código Penal junto a Patricia Bullrich. Endurece penas, amplía la legítima defensa y busca terminar con la “doctrina garantista”. Aseguró que todo depende del Congreso.