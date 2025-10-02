Francos defendió las negociaciones con EE.UU.: “Vamos a tener buenos resultados”
El jefe de Gabinete elogió el respaldo del secretario del Tesoro, Scott Bessent, a la Argentina, destacó la conversación entre Milei y Trump, y relativizó las críticas demócratas al acuerdo comercial bilateral.
Francos aseguró que el vínculo con EE.UU. es estratégico para el país.
Guillermo Francosse mostró optimista respecto a las conversaciones entre Argentina y Estados Unidos por aranceles y cooperación financiera. “Vamos a tener buenos resultados”, dijo el jefe de Gabinete este jueves durante su exposición ante la Cámara de Comercio de EE.UU. en Argentina (AmCham).
El funcionario subrayó que el respaldo del secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el encuentro entre Javier Milei y Donald Trump en la ONU son “hitos de una relación estratégica”. La Casa Rosada confía en que la semana próxima se conozcan detalles concretos del acuerdo.
El jefe de Gabinete habló ante empresarios y funcionarios en AmCham.
Las críticas demócratas y el rol de Trump
Consultado por la oposición del Partido Demócrata al acuerdo bilateral, Francos aseguró que no afectará las gestiones. “Así como nosotros tenemos nuestras internas, Estados Unidos también. Pero el vínculo estratégico está”, afirmó.
Según el jefe de Gabinete, los cuestionamientos forman parte del clima electoral estadounidense. “Los demócratas usan ese apoyo de 20.000 millones para decir que se perjudica a productores locales, pero son condimentos internos. Yo me guío por los acuerdos que se están negociando”, remarcó.
Volatilidad, retenciones y promesas al campo
Francos también defendió la fugaz eliminación de retenciones a las exportaciones agropecuarias, que duró solo 72 horas. Argumentó que fue una medida transparente: “Se dijo que era hasta el 31 de octubre o hasta que se alcanzaran los 7.000 millones. Fue por una circunstancia de volatilidad en los mercados producto de la situación política”.
Admitió que los pequeños productores no accedieron al total del beneficio, pero sí a mejores condiciones. Y aseguró que desde el inicio de la gestión, todas las medidas para el agro buscaron reducir cargas impositivas.
El Gobierno confía en un anuncio bilateral la semana próxima.. Crédito: Mauricio Garín
El Congreso, los vetos y la ley de discapacidad
Francos abordó además el conflicto por los vetos presidenciales a leyes con impacto fiscal. “El Gobierno tiene que promulgar las normas cuando el Congreso insiste, pero también debe cumplirse la ley marco. Si me interpelan, voy y discuto. No me pueden obligar a violar una ley para cumplir otra”, argumentó.
Mencionó especialmente el caso de la ley de discapacidad, que fue vetada por falta de una partida presupuestaria específica. “Los legisladores se molestaron, pero el problema es que no estaba claro de dónde salían los fondos”, insistió.
