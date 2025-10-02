Este jueves, desde las 10

El Senado sesiona para rechazar los vetos al financiamiento para Universidades y Garrahan

La oposición de la Cámara alta avanzará en el recinto buscando dejar firme las leyes de financiamiento universitario y la emergencia pediátrica, tras lograr la mayoría especial semanas atrás en Diputados, de la misma manera que lo hizo con Discapacidad.