Nación autorizó la privatización de la empresa de las centrales Embalse y Atucha I y II

El gobierno nacional autorizó el proceso de privatización de Nucleoeléctrica Argentina S.A, la empresa que controla las centrales generadoras de energía Embalse y Atucha I y II.
Fue mediante la publicación del Decreto 695/2025 en el Boletín Oficial de Nación de este 30 de septiembre, el cual cuenta con firma del presidente de la Nación, Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Esta norma establece un Programa de Propiedad Participada que permitirá la venta del 44% de las acciones de NASA, manteniendo el Estado Nacional con una participación mayoritaria del 51%.
La medida en cuestión, enmarcada en la Ley N° 27.742 Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, entra en vigencia desde este mismo martes.
Según Nación, la privatización busca atraer inversores privados para mejorar la eficiencia operativa y financiar proyectos estratégicos, como la Extensión de Vida de la Central Nuclear Atucha I.
El decreto detalla: “Instrúyese a NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA a transferir, en el plazo de SESENTA (60) días, el CERO COMA CERO UNO POR CIENTO (0,01 %) de las acciones del capital accionario de ENERGÍA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA al ESTADO NACIONAL -SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA”.
Además, se agrega en el texto: “Instrúyese a ENERGÍA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA a transferir el UNO POR CIENTO (1 %) de las acciones del capital accionario de NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA al ESTADO NACIONAL -SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA- previo al perfeccionamiento del procedimiento de licitación pública de alcance nacional e internacional, con base, previsto en el artículo 2°, inciso b) del presente”.
El bloque kirchnerista del Senado de la Nación presentó este lunes un proyecto de ley que frene la venta del 44% de las acciones de la empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima.
La iniciativa lleva la firma del jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans (Formosa), y de otros 24 senadores de la principal bancada de oposición de la Cámara alta. Además, fue presentado esta tarde durante una actividad que tuvo como escenario la sede nacional del PJ y se desarrolló bajo el título “El rol estratégico del sector nuclear para el desarrollo nacional”.
El texto tiene apenas cuatro artículos resolutivos y en el primero se declara “de interés público y estratégico no enajenable el desarrollo nuclear argentino”. Y en clara respuesta a lo anunciado por el Gobierno, en el artículo 3 se exceptúa a Nucleoléctrica Argentina de los alcances de la Ley Bases, que en su articulado facultó al Poder Ejecutivo a realizar acciones de venta o cesión de empresas públicas.
En su cuarto artículo, la iniciativa “deja sin efecto todo proceso administrativo iniciado con el objeto de modificar la composición accionaria y/o transformar la naturaleza jurídica de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA)”.
