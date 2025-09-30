#HOY:

Nación autorizó la privatización de la empresa de las centrales Embalse y Atucha I y II

Fue mediante el Decreto 695/2025. El Estado sostendría un porcentaje mayoritario de la firma.

Central Nuclear Embalse. Crédito: Gobierno de la Nación
 9:43
 / 
Por: 

El gobierno nacional autorizó el proceso de privatización de Nucleoeléctrica Argentina S.A, la empresa que controla las centrales generadoras de energía Embalse y Atucha I y II.

Fue mediante la publicación del Decreto 695/2025 en el Boletín Oficial de Nación de este 30 de septiembre, el cual cuenta con firma del presidente de la Nación, Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Esta norma establece un Programa de Propiedad Participada que permitirá la venta del 44% de las acciones de NASA, manteniendo el Estado Nacional con una participación mayoritaria del 51%.

Atucha I. Crédito: ENUiaAtucha I. Crédito: ENUia

La medida en cuestión, enmarcada en la Ley N° 27.742 Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, entra en vigencia desde este mismo martes.

Según Nación, la privatización busca atraer inversores privados para mejorar la eficiencia operativa y financiar proyectos estratégicos, como la Extensión de Vida de la Central Nuclear Atucha I.

Atucha II. Crédito: NA-SAAtucha II. Crédito: NA-SA

El decreto detalla: “Instrúyese a NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA a transferir, en el plazo de SESENTA (60) días, el CERO COMA CERO UNO POR CIENTO (0,01 %) de las acciones del capital accionario de ENERGÍA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA al ESTADO NACIONAL -SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA”.

Además, se agrega en el texto: “Instrúyese a ENERGÍA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA a transferir el UNO POR CIENTO (1 %) de las acciones del capital accionario de NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA al ESTADO NACIONAL -SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA- previo al perfeccionamiento del procedimiento de licitación pública de alcance nacional e internacional, con base, previsto en el artículo 2°, inciso b) del presente”.

Proyecto opositor para frenar la venta

El bloque kirchnerista del Senado de la Nación presentó este lunes un proyecto de ley que frene la venta del 44% de las acciones de la empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima.

La iniciativa lleva la firma del jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans (Formosa), y de otros 24 senadores de la principal bancada de oposición de la Cámara alta. Además, fue presentado esta tarde durante una actividad que tuvo como escenario la sede nacional del PJ y se desarrolló bajo el título “El rol estratégico del sector nuclear para el desarrollo nacional”.

José MayansJosé Mayans

El texto tiene apenas cuatro artículos resolutivos y en el primero se declara “de interés público y estratégico no enajenable el desarrollo nuclear argentino”. Y en clara respuesta a lo anunciado por el Gobierno, en el artículo 3 se exceptúa a Nucleoléctrica Argentina de los alcances de la Ley Bases, que en su articulado facultó al Poder Ejecutivo a realizar acciones de venta o cesión de empresas públicas.

En su cuarto artículo, la iniciativa “deja sin efecto todo proceso administrativo iniciado con el objeto de modificar la composición accionaria y/o transformar la naturaleza jurídica de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA)”.

Decreto 695/2025

Decreto 695/2025 by El Litoral

