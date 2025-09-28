En la Cámara de Diputados de la Nación

Qué es la "moción de censura" que la oposición busca plantear a Francos

Se trata de uno de los procedimientos de remoción dispuestos por la Constitución Nacional, junto con el juicio político o un decreto presidencial. Cómo funciona el mecanismo, cuáles son los motivos y qué responde el Jefe de Gabinete.