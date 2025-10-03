"Recomponer el diálogo"

Javier Milei y Mauricio Macri ya están reunidos en Olivos: detalles del encuentro

Se trata del segundo encuentro en un lapso de apenas siete días, marcando una aceleración en el acercamiento entre ambos líderes, quienes habían permanecido distanciados políticamente por más de un año. El proceso de acercamiento fue gestado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien también participa de esta reunión, al igual que en la cumbre del sábado pasado.