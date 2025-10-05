Campaña, escándalo y acuerdo

El mileísmo intenta bajar la intensidad del caso Espert y reabre la puerta a Macri

Las denuncias contra el candidato libertario en el distrito que tiene el mayor caudal electoral del país, complicó la campaña de La Libertad Avanza, que busca resguardo en el apoyo de los Estados Unidos y Mauricio Macri