Cinco arrestados por incidentes durante la visita de Javier Milei
Los informes de Prefectura y Policía Federal señalan que habría arrojado piedras en dirección al presidente y sus seguidores. Se produjeron varios enfrentamientos entre “libertarios” y opositores al gobierno, en la zona de la peatonal y también en el Puerto.
Tres de los arrestos fueron concretados por Prefectura. Foto: Gentileza CYD
La visita del presidente Javier Milei a la ciudad de Santa Fealteró la normalidad de la mañana en la zona céntrica y también dentro del Puerto capitalino. El recorrido del mandatario convocó a una multitud de seguidores y también de detractores, que se encontraron a lo largo de toda la peatonal y también en inmediaciones del Hotel Los Silos.
El primero de los incidentes importantes tuvo lugar sobre la peatonal, en el cruce de calles San Martín y Mendoza.
Allí, dos nutridos grupos antagónicos se agredieron mutuamente con cánticos e insultos. Lo peor ocurrió cuando fue totalmente destrozado un gazebo que había sido instalado por militantes de La Libertad Avanza.
No había policía en ese lugar y el enfrentamiento llegó de lo verbal a lo físico. “Volaron algunas piñas”, confió un comerciante de la zona que fue testigo privilegiado.
Uno de los sospechosos estaba lastimado en el momento del arresto. Foto: Gentileza C&D
Esposados
El más grave de los episodios se desencadenó poco después, cuando Milei y mucha gente que lo siguió para mostrar su apoyo ya se encontraban dentro de las instalaciones del Puerto, frente al mencionado hotel.
Hasta ese punto llegó una contramarcha, que fue bloqueada por fuerzas nacionales. Algunos manifestantes lograron burlar la seguridad y todo terminó cuando fueron arrestados cinco sujetos. Tres de ellos fueron esposados por Prefectura Naval Argentina y los dos restantes por la Policía Federal.
Los uniformados, en sus actas, aseguran que decidieron intervenir cuando vieron que estos hombres arrojaban piedras en dirección de donde estaba la comitiva presidencial y sus seguidores.
Investigación
Los aprehendidos quedaron a disposición de la fiscalía federal, cuyo titular es el doctor Jorge Gustavo Onel, que a partir del momento de los “arrestos preventivos” tiene seis horas para determinar si cometieron algún tipo de delito. De lo contrario, los cinco quedarán en libertad.
Los investigadores se tomarán ese tiempo para analizar antecedentes policiales y materiales secuestrados. Además, deberán comprobar si se registraron lesionados o daños materiales de algún tipo.
