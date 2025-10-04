Rosario: asesinaron a un hombre en el macrocentro

Un hombre de 35 años fue atacado a tiros en la noche del viernes en una calle del macrocentro de Rosario y falleció algunas horas después en el hospital Provincial. Es el segundo homicidio en lo que va del mes de octubre y el número 86 en lo que va del año en el departamento Rosario.
Fuentes policiales indicaron que cerca de las 23 llegó al hospital Provincial un vehículo particular conducido por una mujer, con 3 hombres, uno de ellos herido de arma de fuego. Según el relato de la conductora, ella estaba por guardar el auto en una cochera ubicada sobre calle Pasco al 0 cuando aparecieron varias personas y le pidieron que lleve a una de ellas, que estaba herida.
La mujer accedió y llevó al herido al hospital. El hombre, que dijo llamarse Jonathan F., de 35 años, ingresó en el sector de guardia, con una herida de bala en el abdomen.
Alrededor de las 2:45, el hombre falleció debido a complicaciones en su cuadro clínico. Voceros señalaron al corroborar sus fichas dactiloscópicas por el sistema Afis (Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares), se constató que había dado un nombre falso y que en realidad se llamaba Gastón Alberto A, de 35 años.
Además, se supo que tenía antecedentes por robo, hurto, amenazas calificadas y tenía un pedido de captura por un hecho de robo registrado a fines de enero de este año.
Es el segundo crimen del mes de octubre (los dos en menos de 18 horas) y el número 86 en lo que va del año en el departamento Rosario.
