Dos robos no terminaron bien para los delincuentes

Dos asaltos ocurrieron durante la noche de este viernes en distintos puntos de la ciudad de Santa Fe, pero las cosas no salieron como los ladrones habían pensado luego de sendas intervenciones policiales.
Uno ocurrió en barrio Parque Juan de Garay y el otro en Villa Hipódromo. Dos ladrones terminaron en prisión, por la intervención de la Brigada Motorizada y el Comando Radioeléctrico.
Dos asaltos ocurrieron durante la noche de este viernes en distintos puntos de la ciudad de Santa Fe, pero las cosas no salieron como los ladrones habían pensado luego de sendas intervenciones policiales.
El primero de los hechos tuvo lugar en barrio Parque Juan de Garay, más precisamente en el cruce de avenida Gobernador Freyre con calle Gobernador Crespo.
Allí, una patrulla del a Brigada Motorizada se topó con una pelea entre dos hombres.
Uno de ellos tomaba del cuello al otro y los uniformados rápidamente lograron separarlos.
Fue entonces que uno de los contrincantes denunció que el otro le había robado algunos miles de pesos en billetes de distinta denominación.
Los policías revisaron al acusado, que estaba muy ofuscado y se mostraba agresivo. Entre sus prendas, tenía una suma de dinero similar a la descripta.
Así, el presunto delincuente fue trasladado hasta la Comisaría 4a, donde quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA), por el delito de robo en grado de tentativa, en principio.
Por otra parte, muy cerca de la medianoche, un hombre fue abordado por dos malvivientes armados en las calles de Villa Hipódromo.
Testigos del hecho llamaron a la Central de Emergencias 911 y poco después, un móvil del Comando Radioeléctrico rastrilló la zona del hecho, en inmediaciones de la intersección que forman la calle Ricardo Aldao y el pasaje Paraná.
Así, los uniformados pudieron ubicar en zona de pasillos a uno de los autores del episodio, un hombre de 47años que terminó en una de las celdas de la Comisaría 3a, a disposición de la fiscalía.
Según trascendió, durante la aprehensión no se secuestró ningún tipo de arma.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.