Mejoró la salud de la joven golpeada por su pareja en barrio San Agustín

Un violento incidente familiar ocurrió el pasado miércoles por la tarde en una humilde vivienda de barrio San Agustín, en el extremo noroeste de la ciudad de Santa Fe. Una joven de 24 años había sufrido una brutal paliza y por el hecho fue arrestado un hombre que es su pareja. Ella fue hospitalizada y tras varios días en la unidad de cuidados críticos, finalmente su cuadro mejoró este viernes y fue pasada a una sala de menor complejidad.
El caso está siendo investigado por la fiscal Luciana Escobar Cello, quien imputaría al detenido -de 26 años- entre lunes y martes de la semana que viene.
Según trascendió, la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA) continúa reuniendo evidencia y esperaba la evolución del estado de salud de la víctima para tratar de tomarle declaración antes de la audiencia.
El grave hecho, que se enmarcaría en un caso de extrema violencia de género, sucedió poco antes de las 16.
Las primeras llamadas a la Central de Emergencias 911 hablaban de un “desorden familiar”.
Una patrulla policial se apresuró para llegar a la escena y los uniformados allí encontraron tendida en el piso a la joven, en estado delicado y convulsionando.
Familiares de la víctima se impacientaron y la cargaron en un auto particular antes de que llegara la ambulancia.
Así, la trasladaron rápidamente al Hospital Iturraspe, donde se le diagnosticó traumatismo encefalocraneal con convulsión y quedó internada.
Evidencia
Aparentemente, la golpiza fue grabada por un testigo que utilizó su teléfono. Ese video habría sido entregado a la policía, que instantes después apresó al sospechoso, en la cuadra de calle Formosa al 7300.
La fiscal Escobar Cello se apoya en personal especializado de la Policía de Investigaciones (PDI), que -entre otras medidas- secuestraron tres teléfonos celulares, dos de la víctima y uno del acusado.
