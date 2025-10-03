Denuncian que una mujer intentó saltar de una camioneta en San José del Rincón

La mañana del viernes trajo consigo un episodio tan inquietante como enigmático. Fue en la Ruta Provincial 1, a la altura del kilómetro 9,5, en jurisdicción de San José de Rincón, en la zona de la costa de Santa Fe, donde un llamado al 911 sacudió la rutina policial: alguien aseguraba que una pareja discutía ferozmente dentro de una camioneta gris y que la mujer, en medio de la crisis, había intentado arrojarse del vehículo en movimiento.
Cuando la policía llegó al lugar la escena estaba vacía. Foto: El Litoral
El relato era preciso: se trataba de una Volkswagen Amarok gris, (el denunciante aporte la numeración de la patente) , ocupada por un hombre y una mujer identificada como O. El testigo describió que ella estaba fuera de sí, al borde de una explosión emocional. Se dio aviso al 107 por una posible asistencia médica.
Una escena vacía
Sin embargo, cuando el móvil 12264 de la Comisaría 14ª, al mando de un inspector y un suboficial, llegó al lugar, la presunta escena ya se había desvanecido. Los uniformados recorrieron varios kilómetros de la ruta, sin hallar rastro alguno ni de la camioneta, ni de la pareja, ni de la discusión. El sector estaba vacío.
Violencia o falsa alarma
El caso fue registrado en el acta policial como “Desorden”, una categoría demasiado burocrática para un episodio que aún late en la penumbra. También se informó al fiscal en turno. ¿Fue realmente un intento desesperado de una mujer por escapar de una situación de violencia? ¿O se trató de una falsa alarma, producto de una percepción confusa?
La intriga quedó instalada entre los lugareños. Foto:El Litoral
Lo concreto es que, entre las siete y media y las ocho de la mañana, en el tramo ribereño de la ruta, hubo una historia que empezó con gritos y terminó en silencio. Y en ese silencio, quizás, se esconde la verdad de lo ocurrido.
