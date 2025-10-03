#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Mes de la Industria
A prisión perpetua

Kunz apeló la condena por el ataque a los cadetes del Liceo Militar y el crimen del chofer

El exliceísta solicitó que la Cámara de Apelaciones revise la sentencia que le impuso la pena máxima tras considerarlo autor del violento episodio ocurrido en agosto de 2022.

Martín Kunz recibió la pena máxima: prisión perpetua. Foto: Flavio Raina
 17:58
Por: 

Martín Kunz apeló la condena a prisión perpetua que le fue impuesta por haber atacado a un grupo de diez cadetes del Liceo Militar General Belgrano de la ciudad de Santa Fe y haber asesinado a Rubén “Bigote” Walesberg, el chofer que los trasladaba en una trafic.

El recurso fue presentado por la Dra. Virginia Balanda, del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (Sppdp), quien pretende lograr la absolución de Kunz o, en su defecto, una pena menor a la aplicada.

En su escrito, la defensora pública criticó la resolución judicial firmada por los jueces Pablo Ruiz Staiger, Celeste Minniti y Lisandro Aguirre, quienes el pasado 27 de agosto decidieron de forma unánime condenar a Kunz como autor de “homicidio criminis causa”, cuatro “tentativas de homicidio” y siete “privaciones ilegítimas de la libertad".

JUICIO KUNZ ATAQUE CADETES CONDENA. Foto: Guillermo Di SalvatoreLa condena fue impuesta por los jueces Minniti, Ruiz Staiger y Aguirre. Foto: Guillermo Di Salvatore

La apelación fue presentada ante la Oficina de Gestión Judicial de segunda instancia, que sorteó la composición del tribunal que se encargará de revisar la condena. Designaron a los jueces Jorge Andrés, Marta Feijoó y Roberto Prieu Mántaras, de la Cámara de Apelaciones.

La condena

Kunz fue condenado a prisión perpetua luego de que el tribunal de juicio. Los fiscales Ana Laura Gioria y Estanislao Giavedoni, y los querellantes Daniel Recamán -por la familia del chofer- y Néstor y Mariana Oroño -por los cadetes- habían solicitado la pena máxima, coincidiendo en que la prueba "demostraba con certeza la responsabilidad del acusado en los hechos imputados".

Por el contrario, la defensa de Kunz argumentó en el debate que su asistido debía ser absuelto por "principio de la duda", basándose en el relato de Kunz, quien sostuvo que "actuó en defensa propia" y que fueron los liceístas, "enojados por su presencia", quienes mataron al chofer.

El juicio se realizó en agosto, en los tribunales de la capital provincial. Foto: Guillermo Di Salvatore

El tribunal desestimó tajantemente la versión del exliceísta, calificando su declaración como una "narrativa desordenada, plagada de inconsistencia y percepciones subjetivas que no se corresponde con lo relatado por las víctimas".

Los argumentos de legítima defensa fueron descartados, ya que no se probó que Kunz se encontrara en "peligro de vida por parte de los jóvenes cadetes y menos por Rubén, el conductor".

La prueba testimonial, calificada como "uniforme, concordante y concluyente", confirmó que Kunz abordó el vehículo portando un cuchillo y atacó al chofer de forma "intempestiva y sorpresiva".

Mirá tambiénAllanamientos y más de 10 detenidos por microtráfico en San Justo

La secuencia de los hechos, captada parcialmente por cámaras, mostró que tan solo ocho segundos después, el chofer "Bigote" Walesberg salió de la camioneta trastabillando y quedó tendido sobre la vereda, en un charco de su propia sangre.

La causa de muerte fue una herida punzocortante que "atravesó toda la faringe hasta la zona de los vasos, generando una pérdida de sangre suficiente para producir un shock hipovolémico".

“Dolo directo” de matar

El punto crucial de la condena fue la acreditación del agravante criminis causa. El tribunal concluyó que la muerte de Walesberg "constituyó el medio elegido por el imputado para asegurar el control del vehículo y de sus ocupantes", y fue "la primera condición necesaria para continuar con su ataque".

Esto evidenció la "finalidad instrumental" de asegurar la ejecución de un delito posterior. Los cadetes tenían un "vínculo de aprecio consolidado" y "profundo afecto" con Walesberg, lo que descartó cualquier "posibilidad de provocación" o "hipótesis de enfrentamiento".

En cuanto a los cadetes lesionados, los jueces determinaron que Kunz actuó con "dolo directo" de matar. Los jóvenes padecieron cortes profundos en la zona del cuello, lesiones cortopunzantes dirigidas a zonas vitales, lo cual resultó "absolutamente incompatible con un escenario de defensa" y confirmó un "obrar ofensivo, dirigido y voluntario" por parte del atacante.

Las tentativas de homicidio no se consumaron debido a las "conductas desplegadas por las víctimas".

Mirá tambiénPor el vivero de marihuana en Arroyo Leyes juzgan al abogado que figuraba como responsable ante el INASE

Finalmente, el delito de privación ilegal de la libertad se configuró cuando Kunz, tras herir mortalmente al chofer, obligó a uno de los jóvenes cadetes a conducir la camioneta. Durante el trayecto de unos cinco kilómetros, Kunz mantuvo a los cadetes bajo control, ejerciendo fuerza y violencia y obligándolos a acatar sus órdenes como "rezar, dejar de llorar, guardar silencio y callar".

Este sometimiento forzado y las amenazas - como que los iba a matar a todos- confirmaron su intención de limitar la libertad de las víctimas.

El tribunal constató que Kunz se encontraba "lúcido, vigil, sin ideas delirantes" y era consciente de la criminalidad de sus actos. Por eso, resolvió condenarlo. Esa decisión fue disputada por la defensa, y por lo que él fallo será revisado por la Cámara de Apelaciones.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Judiciales
Ataque del ex cadete
Cámara de Apelaciones de Santa Fe

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro