Rosario: investigan la muerte de un hombre en la zona oeste

El cuerpo, todavía sin identificar, fue encontrado en horas de la mañana de este viernes 3 de octubre en el patio de una casa abandonada. Tenía una herida de arma blanca en el cuello.

El cuerpo fue hallado en Barrio Vía Honda, al oeste de Rosario.
 0:09
Por: 

Un hombre fue hallado a media mañana de este viernes 3 de octubre en una casa abandonada ubicada en barrio Vía Honda, al oeste de Rosario. Tenía una herida de arma blanca en la zona del cuello, por lo que se investiga como un crimen.

.El cuerpo sea trasladado al Instituto Médico Legal (IML) para ser sometido a autopsia.

Fuentes judiciales y policiales indicaron que la víctima, que por el momento no está identificada, fue encontrada en el patio de una vivienda situada en inmediaciones de calle Cisnero y pasaje 1884.

Mirá tambiénDescubren alumno con un arma en su mochila en una escuela en Santa Fe

La investigación está a cargo de Patricio Saldutti, fiscal transitorio en violencias altamente lesivas, quien dispuso que el cuerpo sea trasladado al Instituto Médico Legal (IML) para ser sometido a autopsia y que personal del gabinete criminalístico y de la división homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) realce un relevamiento de la escena del hecho, toma de testimonios a residentes en la zona y a todo aquel que pueda aportar datos relevantes para la investigación; pericias fotográficas, levantamiento de rastros y croquis del lugar.

.La intersección de calle Cisnero y pasaje 1884, zona donde fue hallado el cuerpo.

Es el primer crimen del mes de octubre y el número 85 en lo que va del año en el departamento Rosario.

