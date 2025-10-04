Rosario: investigan la muerte de un hombre en la zona oeste

Un hombre fue hallado a media mañana de este viernes 3 de octubre en una casa abandonada ubicada en barrio Vía Honda, al oeste de Rosario. Tenía una herida de arma blanca en la zona del cuello, por lo que se investiga como un crimen.
Un hombre fue hallado a media mañana de este viernes 3 de octubre en una casa abandonada ubicada en barrio Vía Honda, al oeste de Rosario. Tenía una herida de arma blanca en la zona del cuello, por lo que se investiga como un crimen.
Fuentes judiciales y policiales indicaron que la víctima, que por el momento no está identificada, fue encontrada en el patio de una vivienda situada en inmediaciones de calle Cisnero y pasaje 1884.
La investigación está a cargo de Patricio Saldutti, fiscal transitorio en violencias altamente lesivas, quien dispuso que el cuerpo sea trasladado al Instituto Médico Legal (IML) para ser sometido a autopsia y que personal del gabinete criminalístico y de la división homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) realce un relevamiento de la escena del hecho, toma de testimonios a residentes en la zona y a todo aquel que pueda aportar datos relevantes para la investigación; pericias fotográficas, levantamiento de rastros y croquis del lugar.
Es el primer crimen del mes de octubre y el número 85 en lo que va del año en el departamento Rosario.
