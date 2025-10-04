Peces altamente contaminados

Científicos locales advierten riesgos ocultos en el consumo de sábalos del río Salado en Santa Fe

Expertos de la UNL y CONICET analizaron el riesgo alimentario producto de las altas concentraciones de plaguicidas detectadas en sábalos del Salado. Las mismas figuran entre las más peligrosas a nivel mundial. El nuevo trabajo fue publicado recientemente en una revista científica.