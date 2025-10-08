Milei reunió a su Gabinete tras el fallo que impide reemplazar a Espert por Santilli
El presidente Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete reducida en Casa Rosada tras el fallo de la Justicia Electoral que rechazó la postulación de Diego Santilli en reemplazo de José Luis Espert. Se analizó la estrategia judicial, el calendario de campaña y los temas de gestión.
Milei encabezó la reunión de Gabinete para definir los pasos políticos tras el fallo. Foto: Archivo
El presidente Javier Milei reunió a parte de su equipo esta mañana en el Salón Eva Perón de Casa Rosada. El encuentro tuvo lugar horas después de que la Justicia Electoral rechazara el pedido de La Libertad Avanza para oficializar a Diego Santilli como primer candidato bonaerense en lugar de José Luis Espert.
Según fuentes oficiales, la reunión se extendió por alrededor de una hora y estuvo centrada en la evaluación de la campaña rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre, además de los temas de gestión pendientes. El mandatario llegó a media mañana al Palacio Presidencial y retomó su agenda tras el revés judicial.
Entre los ausentes se destacaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro del Interior, Lisandro Catalán; el canciller Gerardo Werthein; y el titular de Economía, Luis Caputo, quien aún continúa en Washington junto a su equipo técnico. Tampoco participó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por la sesión parlamentaria convocada al mediodía.
La estrategia judicial y el costo de las boletas
El fallo del juez Alejo Ramos Padilla, que impidió el reemplazo de Espert por Santilli en la lista bonaerense, generó un nuevo frente de conflicto para el oficialismo. Desde el entorno presidencial confirmaron que La Libertad Avanza apelará la decisión “por considerar que se afecta la competencia electoral y los derechos del partido”.
A la par, los libertarios enfrentan otra pulseada vinculada a la impresión de las nuevas boletas. El ministro del Interior, Lisandro Catalán, es quien encabeza las negociaciones con la Junta Electoral bonaerense para determinar la factibilidad de reimprimir las Boletas Únicas de Papela (BUP).
Karen Reichardt, Diego Santilli y Sebastián Pareja.
Catalán informó que el costo estimado para esa tarea supera los 12.169 millones de pesos, aunque aclaró que el Estado nacional “cuenta con crédito presupuestario suficiente” para cubrir el gasto. En su presentación, el funcionario propuso a nueve empresas con capacidad técnica para la reimpresión: DP Argentina S.A, Su Papel S.A, Ramón Chozas S.A, Boldt Impresores S.A, Ipesa UT, Artes Gráficas del Litoral S.A, Impresora Print S.A, Oportunidades S.A y Gestión Compartida S.A Unión Transitoria.
El proceso, según detalló Catalán, demandaría unos cinco días por lote de impresión, con una producción diaria estimada en 3,3 millones de boletas. “La decisión judicial puede tener impacto directo sobre la logística de distribución y los tiempos de entrega”, reconoció una fuente de Casa Rosada.
Milei junto a José Luis Espert, previo a la renuncia. Foto; Reuters
En caso de un nuevo rechazo judicial, el oficialismo insistirá con una apelación: “Cualquier partido político tiene prohibido por ley excederse de los gastos de campaña. Si no se autoriza la reimpresión, el perjuicio sería financiero y electoral”, señalaron desde el entorno del Presidente.
Campaña, Congreso y agenda política
Mientras tanto, Milei se prepara para encarar la etapa final de la campaña con un cronograma de viajes que lo llevará el jueves a Mendoza junto al ministro de Defensa y candidato a diputado, Luis Petri, y el sábado a Corrientes y Chaco. En su entorno aseguran que el mandatario busca reforzar su presencia en el interior y consolidar los apoyos en provincias donde el oficialismo aún muestra debilidades estructurales.
La jornada en Casa Rosada coincidió con una sesión clave en Diputados, donde la oposición intentará imponer un nuevo régimen de control sobre los decretos de necesidad y urgencia (DNU). La medida apunta a limitar el margen de acción del Ejecutivo y reconfigurar el tablero de poder dentro del Congreso.
Fuentes de Balcarce 50 descartaron, por ahora, movimientos en el Gabinete antes de los comicios. “Todos los funcionarios somos fichas de cambio, pero las definiciones llegarán después del 27 de octubre”, afirmaron.
Durante la reunión, Milei también dispuso nuevas restricciones de acceso a la prensa dentro del Palacio de Gobierno. Los periodistas acreditados no podrán permanecer en los balcones ni en el Patio de las Palmeras mientras el mandatario se encuentre en su despacho. La decisión fue comunicada por el área de ceremonial y responde, según indicaron, a “razones de seguridad interna”.
El encuentro ministerial sirvió además para repasar el avance de las negociaciones internacionales. Mientras Caputo continúa en Washington, el canciller Werthein trabaja en los últimos detalles del acuerdo comercial con Estados Unidos que podría anunciarse durante la reunión bilateral entre Milei y Donald Trump el próximo martes 14.
Según fuentes diplomáticas, “solo restan resolver tres o cuatro puntos técnicos” antes de la firma. El acuerdo incluiría incentivos para las exportaciones industriales y un esquema de cooperación financiera con el Tesoro norteamericano.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
