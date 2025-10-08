Justicia Electoral

Milei reunió a su Gabinete tras el fallo que impide reemplazar a Espert por Santilli

El presidente Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete reducida en Casa Rosada tras el fallo de la Justicia Electoral que rechazó la postulación de Diego Santilli en reemplazo de José Luis Espert. Se analizó la estrategia judicial, el calendario de campaña y los temas de gestión.