Mientras el Congreso debate límites

"De la excepción a la regla": cada 3 leyes hubo 1 DNU durante los últimos trece años

En vísperas del debate legislativo que buscará darse este miércoles en Diputados, un estudio analizó cómo Cristina Fernández, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei usaron los decretos de necesidad y urgencia para gobernar como práctica recurrente.