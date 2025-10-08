La justicia rechazó que Santilli encabece la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires

El juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires,Alejo Ramos Padilla, rechazó el pedido de La Libertad Avanza para que Diego Santilli encabece la lista de candidatos a diputados nacionales tras la renuncia de José Luis Espert.
La decisión, tomada el 8 de octubre de 2025, mantiene a Karen Reichardt en el primer lugar de la nómina. La resolución también declaró la inconstitucionalidad de la aplicación del artículo 7 del Decreto 171/2019 en este caso específico.
Decisión judicial
El magistrado fundamentó su resolución en que la ley no ha regulado expresamente cómo debe efectuarse el reemplazo ante la renuncia de un candidato ya oficializado.
Además, consideró que la aplicación del artículo 7 del Decreto 171/2019, que establece que el candidato debe ser reemplazado por quien le siga en la lista del mismo sexo, excedería las facultades reglamentarias del artículo 99 inciso 2 de la Constitución Nacional.
Ramos Padilla también señaló que la intempestiva renuncia de dos candidatas mujeres podría generar una aparente inconstitucionalidad similar a la declarada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Composición de la lista
Tras la resolución judicial, la lista de La Libertad Avanza para diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires quedará conformada en los primeros lugares de la siguiente manera:
La decisión del juez Ramos Padilla podrá ser apelada ante la Cámara Nacional Electoral.
La resolución del juez federal Alejo Ramos Padilla de rechazar el pedido de La Libertad Avanza para que Diego Santilli encabece la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires mantiene la integridad del orden original de la nómina.
