Espert pidió licencia en Diputados hasta el fin de su mandato

El pedido llega en un contexto delicado: Espert está siendo investigado por presunto lavado de dinero, a partir de una denuncia presentada por Juan Grabois. La acusación principal está vinculada a un pago de 200.000 dólares recibido en 2020 por parte del empresario argentino Fred Machado, actualmente requerido por Estados Unidos por delitos de narcotráfico y estafas.
Pedido de licencia de Espert.
El trasfondo del escándalo
Según la causa impulsada por el fiscal Fernando Domínguez en San Isidro, Espert habría recibido fondos de una estructura mafiosa con vínculos directos con redes de narcotráfico internacionales. Las sospechas apuntan a que ese dinero pudo haber sido utilizado en actividades políticas en el marco de las campañas del liberalismo, algo que el legislador ha negado públicamente .
Además, en las últimas semanas, Espert ya había renunciado a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara, al tiempo que desde distintos sectores le reclamaban explicaciones públicas y la eventual renuncia a su banca .
Acusan a Espert de tener vínculos con un narco.
Repercusiones internas
Dentro de La Libertad Avanza, la situación generó tensiones con otras figuras del espacio. Referentes como Alberto “Bertie” Benegas Lynch salieron a respaldar a Espert, mientras desde el bloque de Unión por la Patria exigieron su apartamiento inmediato. En paralelo, el oficialismo evitó pronunciarse de forma directa.
El juez federal Ramos Padilla, en tanto, rechazó en las últimas horas un planteo de inconstitucionalidad promovido por el entorno libertario respecto a la posible suspensión de Espert por parte de la Cámara Baja .
Esta decisión se produce en un momento de alta tensión política.
Qué implica la licencia
Con este pedido, Espert se mantendrá formalmente fuera de funciones legislativas durante lo que resta del actual período parlamentario, pero no renuncia a su banca. Tampoco perderá los fueros, a menos que la Cámara decida avanzar con un desafuero formal.
En su nota de solicitud, el economista no hace alusión directa al escándalo judicial ni a la investigación en curso, aunque fuentes cercanas al legislador reconocen que la presión pública y mediática influyó en su decisión.
