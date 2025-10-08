Se espera una sesión prolongada

Diputados comienza a debatir límites a DNU e impuesto a combustibles líquidos

Los límites al Poder Ejecutivo en el uso de esa herramienta es el eje central de las deliberaciones, que incluyen uno de los temas impulsados por los gobernadores. Pero también una serie de pedidos de interpelaciones y emplazamientos.