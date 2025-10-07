Interpelaciones, citaciones y reclamos: Diputados sesiona con muchos nombres propios en agenda
Karina Milei, Guillermo Francos, Mario Lugones y Luis Caputo figuran en varios de los proyectos impulsados por la oposición ampliada. Espert se fue de Presupuesto pero estará presente en los discursos. DNU y discapacidad prometen amplios debates. Antes, en comisión, $Libra y Fentanilo.
Este miércoles al mediodía volverá a sesionar la Cámara baja del Congreso, con proyectos que ejercen presión sobre el Ejecutivo. Crédito: HCDN
Una semana Diputados, la otra el Senado y este miércoles al mediodía nuevamente la Cámara baja: el Congreso Nacional viene poniendo presión a un Ejecutivo que en los últimos días sufrió un nuevo revés, en este caso con la renuncia forzada de José Luis Espert a encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales del oficialismo en provincia de Buenos Aires.
Fue un doble revés, en realidad: hasta este lunes al mediodía, Espert era presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, cargo al que decidió renunciar luego del escándalo público por sus posibles vínculos con Fred Machado, el empresario acusado de narcotráfico con pedido de extradición desde Estados Unidos. La renuncia de Espert, que fue girada al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, se anticipó a un pedido directo que se iba a hacer en el recinto el miércoles, donde se descuenta que habrá varias manifestaciones para cuestionar al legislador libertario.
A los hechos conocidos recientemente y que terminaron en la renuncia del primer candidato de LLA para el distrito más poblado del país, se suman otras razones de encono, como la falta de convocatoria de la comisión que presidía hasta este lunes para tratar proyectos de trascendencia para la Cámaras y el "congelamiento" del debate del Presupuesto 2025, es decir, que el desacuerdo es de larga data. A propósito, se pondrá a consideración un plan de trabajo y un listado de invitados para que expongan sobre el proyecto de la "ley de leyes" que impulsa el gobierno de Milei para 2026, con el objetivo de tener dictamen para el 20 de noviembre. Cabe recordar que diez días después finaliza el período de sesiones ordinarias.
El mal trago para José Luis Espert no terminó en la renuncia a encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales de LLA para Buenos Aires; también se bajó de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, anticipándose a un pedido expreso de la oposición. ¿Mantendrá su banca en el Congreso?
La reunión del miércoles fue pedida, entre otros, por el santafesino Germán Martínez (UxP) y arranca con la modificación, con el fin de poner límites al Ejecutivo, al Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia, de Delegación Legislativa y de Promulgación Parcial de Leyes que ya viene con media sanción del Senado.
Sigue en la lista otro tema trascendente y que promete debate como es la aprobación del orden de mérito final de postulantes a la Defensoría de los derechos de las niñas, niños y adolescentes luego del proceso que se siguió en comisión bicameral donde fueron escuchadas y analizadas las propuesta de las y los candidatos. El nombre elevado para su aprobación es el de María Paz Bertero como defensora, y Matías Robledo y Héctor Vito como adjuntos. La decisión requiere mayoría simple y no tiene el aval del bloque libertario.
Pero si se analiza la lista de temas que incluye la convocatoria se verá que, por distintas razones, aparecen varios nombres y apellidos de funcionarios del gabinete de Javier Milei:
Se pedirá que el ministro de Economía Luis Caputo brinde un informe verbal sobre las posibles negociaciones que el gobierno está llevando adelante para recibir un blindaje de los Estados Unidos de América.
Se solicitará la interpelación al Jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Alberto Francos, con el fin de iniciar una moción de censura, a raíz de la decisión del Poder Ejecutivo de incumplir con la ley 27.793, de emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026. La norma, sancionada y ratificada por las dos Cámaras del Congreso fue promulgada por el gobierno nacional que la devolvió al Poder Legislativo para que indique fuentes de financiamiento; es decir que en los hechos no se aplica. Sobre este tema hay un pedido para declarar "nula de nulidad absoluta e insanable" la cláusula suspensiva del decreto 681/25 sobre la emergencia.
El ministro de Salud, Mario Lugones, el de más bajo perfil del gabinete nacional, también será citado por la Cámara baja para explicar los audios sobre supuestas coimas en el contexto e la Agencia Nacional de Discapacidad.
Se convocará a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei y al Ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, a dar informes respecto a los audios difundidos semanas atrás sobre supuestos pagos ilegales revelados por el ex director de ANDIS, Diego Spagnuolo.
Más emergencias
La lista de asuntos a considerar sigue, e incluye varias iniciativas relacionadas con las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), incluida la emergencia económica, financiera y tarifaria en todo el territorio nacional.
Además, figura la declaración de emergencia y financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; la creación del Programa Nacional de Lucha contra la Enfermedad de Alzheimer y Otras Demencias, y la recomposición presupuestaria de la Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA).
En comisiones
A la sesión de Diputados se llegará luego de otro martes tormentoso para el Ejecutivo.
A las 12 está convocada la Comisión especial de seguimiento e investigación sobre Fentanilo contaminado o adulterado, que preside la santafesina Mónica Fein, a fin de aprobar el reglamento de su funcionamiento y recibir testimonios de familiares de víctimas que ya superan ampliamente el centenar. A ese efecto fue invitada la titular de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Carlos C. Malbrán" y el Coordinador de proyectos sobre drogas sintéticas UNODC-ONU. La comisión puso plazo hasta el 9 de diciembre para presentar sus conclusiones.
A Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y hermana del mandatario nacional, la citaron varias veces desde la comisión investigadora del caso $Libra que se reúne los martes. No acudió ni el 23 ni el 30 de septiembre. ¿La tercera será la vencida?. Foto: REUTERS / Agustín Marcarian.
A las 16 se reunirá la Comisión investigadora del caso $Libra, que preside Maximiliano Ferraro, con el fin de recibir la declaración testimonial del ministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona, Demian Reidel, Manuel Terrones Godoy, Mauricio Novelli y Sergio Daniel Morales. También se pidió la exposición de personas residentes en el exterior; entre ellos, Hayden Mark Davis, Julian Peh/Peh Chyi Hour, Charles Hoskinson y Diógenes Casares.
Una vez más fue convocada para expresarse sobre este tema la secretaria general de la Presidencia Karina Milei. La funcionaria no se presentó el martes 23 porque había viajado a Estados Unidos junto con su hermano y presidente de la Nación Javier Milei, ni una semana después, en este caso sin que mediara una explicación. Por esa razón, en la reunión del 30 de septiembre, se le pidió que establezca fecha y hora para recibir a los propios diputados a fin de que tomen la declaración en su despacho. Este martes se sabrá si hubo respuesta.
