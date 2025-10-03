El tercer revés de este jueves

El Senado rechazó el decreto que paraliza la Ley de Emergencia en Discapacidad

Tras insistir con las leyes de Universidades y Garrahan, la Cámara Alta avaló un proyecto de Lousteau que cuestiona el decreto del Ejecutivo en el que promulgó la norma pero suspendió su aplicación. La declaración fue respaldada por el peronismo y se presenta como alternativa a la moción de censura que avanza en Diputados contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.