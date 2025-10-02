Quedaron firmes las leyes

El Senado desactivó los vetos al Financiamiento Universitario y a la Emergencia Pediátrica

Por amplia mayoría, la Cámara Alta fue en el mismo sentido que Diputados y se opuso de forma definitiva a las derogaciones del Presidente sobre ambas leyes. Ahora, el Ejecutivo tendrá que promulgar las normas.