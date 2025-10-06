En medio del escándalo

José Luis Espert renunció a la presidencia de la Comisión de Presupuesto en Diputados

El diputado José Luis Espert presentó formalmente su renuncia como presidente e integrante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, tras la presión de la oposición por sus vínculos con Fred Machado y luego de declinar su candidatura a diputado nacional. El oficialismo analiza un reemplazo para encabezar esa comisión clave del Congreso.