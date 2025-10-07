Tras una denuncia de Grabois

Investigan a José Luis Espert por presunto lavado de dinero

La investigación contra el diputado de La Libertad Avanza fue iniciada por el fiscal Fernando Domínguez, a raíz de una denuncia presentada por el dirigente de izquierda Juan Grabois. Se lo vincula al cobro de 200.000 dólares de un empresario acusado por narcotráfico.