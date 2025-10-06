Desde Rosario

Pullaro cruzó a Espert: “Mintió y La Libertad Avanza debe dar explicaciones”

El gobernador santafesino criticó al diputado liberal por sus vínculos con un narco con pedido de extradición. Fue durante una recorrida por las obras en el aeropuerto de Rosario, donde también se refirió a la violencia política y al costo de reimprimir boletas tras su renuncia.