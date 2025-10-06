A 20 días de los comicios

Arranca una semana con el gobierno haciendo equilibrio entre la campaña y la macroeconomía

El presidente Milei estuvo el fin de semana en Santa Fe y Paraná en sendos actos proselitistas. En la tarde del domingo, Espert bajó su candidatura. Mientras el dólar y la inflación son temas centrales en lo que resta para el domingo 26.