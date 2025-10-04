Con un amplio despliegue policial, Milei estuvo en la costanera de Paraná

Minutos después de las 18.30, la camioneta que transportaba al presidente Javier Milei y a su hermana Karina comenzó a desplazarse por la costanera de la ciudad de Paraná, en medio de una gran cantidad de seguidores.
Un operativo policial pocas veces visto custodió la visita del presidente Javier Milei a Paraná este sábado 4 de octubre, en el marco de la campaña política de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.
Sin un acto formal, ni escenario, micrófonos ni altoparlantes, subido al estribo de la camioneta que lo transportaba, Milei comenzó su discurso con un megáfono.
Por primera vez reconoció que “aunque estemos en un momento malo” pidió que sigan acompañando el proyecto. “No tiremos a la basura todo el esfuerzo, no aflojen”, remarcó, al tiempo que destacó “los logros” como la baja de la inflación, de la pobreza y de la indigencia.
A cada lado del presidente, estuvieron el gobernador Rogelio Frigerio y el primer candidato a senador por Entre Ríos, Joaquín Benegas Lynch.
Un nutrido grupo de manifestantes llegó hasta la costanera baja para protestar ante la visita de Milei en Paraná, que fue custodiado por un inusitado número de efectivos policiales.
Se habían colocado retenes en distintos accesos de la zona alta del Parque Urquiza, que se incrementaron a medida que se acercaba a la costanera baja. El operativo incluyó patrulleros, motos, caballos y personal de Infantería.
