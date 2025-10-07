La Corte Suprema habilitó la extradición de Fred Machado a Estados Unidos

La Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitó la extradición a Estados Unidos del empresario Federico "Fred" Machado, quien está vinculado a José Luis Espert.
Así lo confirmaron fuentes judiciales en base al hombre vinculado a José Luis Espert y ahora la decisión es del Poder Ejecutivo.
Así lo confirmaorn fuentes judiciales y ahora la decisión es del Poder Ejecutivo, con el presidente Javier Milei a la cabeza
“Que en función de lo informado por la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica –en donde manifestó su interés por la extradición de Federico Machado–, a través de la nota Verbal 1371 del 1° de octubre de 2025 y de las copias allí acompañadas –testimonios de las sentencias condenatorias de Debra Lynn Mercer Erwin (de fecha 21 de noviembre de 2024) y Kayleigh Moffett (de fecha 23 de enero de 2024)–, corresponde tener por disipados los reparos introducidos por la defensa del requerido en la presentación hecha en esta Corte Suprema con fecha 29 de noviembre de 2024”, expresa el documento oficial.
El texto oficial de la Corte indica que “de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General de la Nación interino, se confirma la sentencia apelada en cuanto declaró procedente la extradición de Federico Andrés Machado a los Estados Unidos de América para ser sometido a proceso por los cargos uno, dos, tres, cuatro y siete de la Quinta Acusación de Reemplazo de fecha 5 de mayo de 2021. Notifíquese, y remítase al juez a quo para que continúe con el procedimiento”.
