El Gobierno confirmó que gestionará la extradición de "Fred" Machado a los Estados Unidos
Tras la habilitación unánime del Máximo Tribunal, el Ejecutivo anunció que iniciará el proceso de extradición del empresario, apuntado por la Justicia norteamericana en una causa por delitos federales, en el caso que involucra José Luis Espert, por el que declinó su candidatura a las elecciones del próximo 26 de octubre.
Federico "Fred" Machado quedó a un paso de ser extraditado a los Estados Unidos.
“El Presidente de la Nación ha instruido a la Cancillería, a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a instrumentar de inmediato los pasos administrativos y diplomáticos necesarios para dar cumplimiento a la decisión judicial”, se indica en el comunicado oficial, emitido por la Oficina del Presidente.
“La República Argentina ratifica su compromiso en la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos, el narcotráfico y el crimen organizado, para desbaratar las mafias y fortalecer la seguridad tanto nacional como transnacional”, remarca el texto oficial.
Ahora, con el aval judicial y la confirmación presidencial, el proceso de extradición solo requiere de la habilitación administrativa que deberá hacer efectiva el Poder Ejecutivo, a través de la Cancillería, previa articulación con la Justicia Federal y el Ministerio de Seguridad.
En ese sentido, desde la Oficina del Presidente confirmaron que “se instruyó a los organismos correspondientes a instrumentar de inmediato los pasos administrativos y diplomáticos necesarios para dar cumplimiento a la decisión judicial”.
La Corte desestimó por completo los cuestionamientos del empresario, incluyendo su apelación por razones de salud mental y un alegato de “desequilibrio procesal” durante el juicio. “La defensa no ha demostrado –ni se advierte– de qué modo [la diferencia numérica entre fiscales y defensores] pudo afectar los intereses concretos de Machado, o qué derechos se ha visto privado de ejercer”, replicó el fallo.
La sentencia judicial se apoya en información reciente provista por la Embajada de Estados Unidos. Según se desprende del texto, la nota verbal N° 1371 del 1 de octubre incorporó copias certificadas de condenas a coimputados de Machado —como Debra Lynn Mercer Erwin (noviembre de 2024) y Kayleigh Moffett (enero de 2024)—, lo que disipó los reparos que la defensa había planteado el año pasado.
“Corresponde tener por disipados los reparos introducidos por la defensa del requerido en la presentación hecha en esta Corte Suprema con fecha 29 de noviembre de 2024”, concluye el fallo.
Nombre incómodo
Si bien Fred Machado no es nuevo en los pasillos del poder ni en los titulares judiciales, su aparición reciente incomodó a varios. En particular al diputado nacional José Luis Espert, uno de los aliados clave del oficialismo en el Congreso.
El vínculo entre ambos se convirtió en el centro de especulaciones cuando Espert renunció a su candidatura para las elecciones del 26 de octubre, apenas días después de que el caso cobrara visibilidad.
En medio de las denuncias contra Espert, este martes se conoció también que el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, decidió imputar al diputado nacional por presunto lavado de dinero, en el marco de una causa iniciada por una denuncia del dirigente de Fuerza Patria, Juan Grabois.
El foco de la investigación sobre Espert está puesto en una transferencia de 200.000 dólares realizada en 2020 “de parte de una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico”, mediante una transferencia que figura en registros bancarios internacionales.
El caso de "Fred" Machado es de alto voltaje judicial pero también de alta incumbencia política, arrastrando desde hace algunas semanas al oficialismo luego de que se divulgue la supuesta vinculación del empresario con el diputado libertario José Luis Espert, que derivó en su renuncia a las elecciones del próximo 26 de octubre.
De todas formas, los jueces de la Corte no se pronunciaron sobre asuntos de este tipo, en la sentencia se limitaron a validar la extradición bajo términos técnicos, rechazando los argumentos procesales de la defensa.
