Acatando el fallo de la Corte

El Gobierno confirmó que gestionará la extradición de "Fred" Machado a los Estados Unidos

Tras la habilitación unánime del Máximo Tribunal, el Ejecutivo anunció que iniciará el proceso de extradición del empresario, apuntado por la Justicia norteamericana en una causa por delitos federales, en el caso que involucra José Luis Espert, por el que declinó su candidatura a las elecciones del próximo 26 de octubre.